Marcelo Díaz: 'No estoy dolido con nadie, pero me ensuciaron de mala forma'

Marcelo Díaz se encuentra en Chile y realizó una conferencia de prensa donde conversó sobre diversos temas, entre ellos su salida de la selección chilena durante los últimos duelos.

Para el volante de Racing Club, el hecho de no haber recibido comentarios públicos por parte de sus compañeros no le afecta. "Ellos son los que tendrían que responder. Yo sí puedo responder que en Pumas si les dolió mi salida. En Racing también y hablan sin pelos en la lengua. Si no lo han hecho acá, deben preguntárselo a ellos. Acá solo lo ha hecho Mauricio Isla en su llegada a Chile y lo agradezco".

Además, confesó que no le guarda rencor a ningún compañero sobre las especulaciones que parte del camarín de la selección está molesta con el jugador. "No estoy dolido con nadie, pero me ensuciaron de mala forma. No le tengo rencor a nadie, no soy mala leche. No tengo que responder ninguna pregunta de ese tipo. La mejor respuesta que yo he tenido durante todo este tiempo es callar y mantenerme al margen".

Sobre su ausencia en la selección chilena desde su error con Bolivia en La Paz, el jugador aseguró que desconoce las razones de porque no lo han convocado. "Yo no sé cuáles serán las decisiones, yo no sé tampoco la decisión que tomó Pizzi por sacarme del equipo. Pero tal vez yo creo que se responde con que me ensuciaron de mala forma. Más allá de cualquier trascendido no puedo hablar".

Durante este periodo de traspasos se especuló con su salida de Racing de Avellaneda y llegada a Universidad de Chile sin embargo el mediocampista aseguró que aún no considera retornar a los azules. "Ellos se acercaron. Tengo buena relación con Carlos Heller y siempre está la sensación de querer volver. Pero creo que aún no es el momento. Me siento muy cómodo en Argentina. No pasa por algo económico porque creo que me he valorizado de muy buena forma, y para el medio chileno es imposible que me puedan soltar desde Racing".

El chileno celebrará las fiestas en Santiago y posteriormente retornará a Argentina para sumarse los entrenamientos del cuadro blanquiceleste.