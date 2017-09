Marcelo Bielsa: "Tengo la seguridad de que Argentina llegará al Mundial"

Tras el empate de la selección argentina ante Venezuela, Marcelo Bielsa fue consultado por el futuro de la "Albiceleste" y las opciones del cuadro dirigido por Jorge Sampaoli en Clasificatorias.



El "Loco" aseguró que Argentina clasificará al Mundial de Rusia y respaldó el juego mostrado anoche en el Monumental: "Tengo la seguridad de que va a llegar a la Copa del Mundo luego de los dos partidos que le quedan. En el último partido hubiera merecido ganar por una diferencia amplia".

Además, manifestó su malestar por no conseguir los resultados esperados con el Lille. "El inicio de temporada no fue bueno. El club me brindó todo lo que yo solicité por lo cual si los resultados no se dan uno sabe que está defraudando expectativas", cerró.