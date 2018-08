Marcelo Bielsa habla en inglés y pide perdón por su mal manejo del idioma

Marcelo Bielsa habló en inglés por primera vez en conferencia de prensa. El "Loco" leyó un breve comunicado pidiendo perdón por el mal manejo del idioma y prometió mejorarlo durante su estadía en el Leeds.



"Me gustaría decir que mi inglés es malo. Me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar y quiero mejorarlo", dijo el extécnico de la Roja.



Cabe señalar que Bielsa llegó a los blancos en la presente temporada con la misión de ascender al equipo a la Premier League.