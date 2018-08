Marcelo Bielsa debutó con contundente triunfo en la Championship

Marcelo Bielsa tuvo un debut soñado con el Leeds United en el arranque de la Championship, la segunda división de Inglaterra.

El sello del rosarino se hizo notar en los primeros minutos y se reflejó en el marcador rápidamente con el golazo de Mateusz Klich (15') tras una gran jugada colectiva, y el remate de fuera del área de Pablo Hernández (45').

El Stoke City descontó en el arranque del segundo tiempo, gracias al penal lanzado por Benik Afobe (52'), pero las cifras se extendieron 5 minutos después, con un formidable cabezazo de Liam Cooper (57').

En la previa, Bielsa intentó responder una entrevista en vivo para Sky Sports en inglés y con ayuda de un traductor. "I am very happy that this begin", dijo.