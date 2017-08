Marcelo Bielsa contra la prensa francesa: "Sus rostros y gestos los delatan"

El extécnico de la selección chilena, Marcelo Bielsa, estalló en la conferencia de prensa del Lille y atacó a los periodistas tras ser cuestionado por diversas lesiones del equipo a solo tres fechas del inicio de la Ligue 1.



"Hace 30 años interpreto las intenciones de los periodistas y sé lo que realmente quieren hablar de fútbol y los que no quieren. Sus rostros y gestos los delatan", dijo el "Loco".



Además, disparó contra una prestigiosa revista deportiva: "L'Équipe es un medio muy prestigioso y representado por una persona que recorre posibilidades sin ninguna formación".



Por último, manifestó su molestia por las formas de las críticas y apuntó contra un periodista francés: "Me irrita el procedimiento, es destructivo. No busca ninguna otra cosa que no sea el conflicto. Y los que no saben de fútbol actúan como el representante del L'Équipe".