Marcelo admitió que su mano ante el Bayern Munich era penal

Real Madrid igualó 2-2 ante el Bayern Munich en el Santiago Bernabéu y se impuso en el global (4-3) para acceder a la final de la Champions League.



No obstante, el partido no estuvo exento de polémicas y los reclamos bávaros no se hicieron esperar tras una mano de Marcelo cuando el partido iba 1 a 1, que el árbitro Çakir pasó de largo y no cobró penal.

El lateral izquierdo del Madrid habló con los medios tras el pitazo final y reconoció que la cuestionada acción era penal.



"El balón me da en la mano y si me da en la mano es penal. Si dijera que el balón no me ha dado en la mano estaría mintiendo", dijo el jugador merengue.