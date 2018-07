Maradona y la eliminación de Argentina: "Fue la crónica de una muerte anunciada"

Diego Maradona se refirió a la eliminación de Argentina en el programa que realiza para la cadena venezola Telesur junto a Víctor Hugo Morales y criticó con todo al equipo dirigido por Jorge Sampaoli.



"Creo que veníamos aquí al cine más que a la cancha, porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada", dijo de entrada en "De la mano del Diez".



"Me siento mal por otro Mundial que pasa y que Argentina no logra tener un equipo consistente", agregó.



Respecto al análisis futbolístico: "Argentina sin querer salió a atacar a Francia y cometió el error de dejarle mucho espacio a Mbappé, que es rapidísimo como Caniggia cuando empezó".









Además, criticó a Marcos Rojo por el penal cometido al inicio del partido. "No le hizo falta lejos del arco. Lo dejó entrar al área para después derrumbarlo, no es oficio de jugador de selección", indicó.



Por último, valoró el triunfo francés y aseguró que "no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota y los franceses, todo lo contrario. Tienen variantes, salidas de contragolpe, entrada por derecha. Argentina no lo tuvo nunca".