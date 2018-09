Maradona tras ser presentado en Dorados de Sinaloa: "No he venido de paseo"

Diego Armando Maradona fue presentado como técnico de Dorados de Sinaloa y de inmediató aseguró que había llegado para trabajar en forma seria y darlo todo por el equipo mexicano.

"Perdí mucho tiempo sin trabajar, perdí mucho tiempo haciendo cosas feas. Y hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados", comenzó diciendo el astro argentino.

En esa misma línea, el trasandino sostuvo que "estoy en mi mejor momento de mi vida. Estoy listo para empezar a trabajar en este gran proyecto".

Finalmente, Maradona mandó un aviso a los hinchas del club y a todos quienes lo critican. "No he venido de paseo, no venimos de paseo, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero necesitamos que la gente esté con nosotros", cerró.