Maradona solidariza con Mike Tyson y trata a los chilenos de "traidores"

Mike Tyson no pudo entrar a Chile por no cumplir la Ley de Extranjería y la PDI lo mandó de regreso a Estados Unidos.



Diego Maradona salió en defensa de su amigo a través de las redes sociales y trató a los chilenos de "traidores".



"Qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson, a Chile. Por problemas que podemos tener todos. Cuando ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas...y Pinochet fue un genocida", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto con el exboxeador.





