Maradona se vuelve a lanzar contra Sampaoli y lo trata de "vende humo y mediocre"

Ya es un hecho que a Diego Maradona no le gusta Jorge Sampaoli como entrenador de Argentina y cada vez que tiene la oportunidad se lanza en contra del casildense, dedicándole palabras de grueso calibre.

En esta oportunidad, el astro argentino volvió a referirse al ex DT de la Roja, asegurando al diario El Clarín que "a mí los vende humo nunca me gustaron. Yo no me olvido de que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la Selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja".



En esa misma línea, el campeón del mundo con la albiceleste agregó: "Con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es no andaría jamás. No estoy de acuerdo con él, ni tampoco con Chiqui Tapia".

El otrora goleador argentino acusa que Sampaoli vive faltando a su palabra. "A él le tirás la pelota con el pie y te la devuelve con la mano. A Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio", cerró.