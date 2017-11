Maradona se disculpa con los chilenos y publica foto con Héctor "Ligua" Puebla

Diego Maradona dio marcha atrás en sus declaraciones contra los chilenos, a los que trató de "traidores", y ofreció disculpas a la gente que se sintió ofendida tras defender a Mike Tyson, luego de que la PDI le negara la entrada al país al exboxeador.



"No me retracto en absoluto de lo que dije sobre Augusto Pinochet. Si ofendí a los chilenos, les pido disculpas, porque no se puede meter a todos en la misma bolsa", indicó el "Pelusa" en su cuenta de Instagram junto a una foto con Héctor "Ligua" Puebla.



Además, agregó que "opino lo mismo del gobierno argentino, que tampoco dejó ingresar a Tyson al país. Esta es la democracia que nos impone Estados Unidos. La culpa no es de la gente, sino de los que nos gobiernan".





