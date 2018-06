Maradona: "Sampaoli no puede volver al país si Argentina sigue jugando así"

La selección argentina se llenó de dudas tras igualar 1-1 con Islandia en su debut del Mundial de Rusia.



Jorge Sampaoli fue el centro de las críticas y Diego Maradona volvió a responsabilizar al técnico de la Albiceleste por el rendimiento del equipo.



"No le echo la culpa a los jugadores, sí al no trabajo. Creo que no hay trabajo, se terminó el verso. Traes 25 entrenadores contigo, pero trabaja, porque vimos que Islandia tenía más trabajo que Argentina y eso me da mucha pena", dijo en el programa "De la mano del 10".



Además, respaldó a Lionel Messi, que falló un penal ante los europeos. "Menos a Messi que dio la cara y dio todo lo que tenía que dar. El nene creo que cumplió. Yo erré cinco penales seguidos y sin embargo, seguí siendo Diego Armando Maradona", agregó.



Por último, le tiró un palito al casildense en caso de que la "Albiceleste" no suba su rendimiento. "Jugando así, Sampaoli no puede volver a la Argentina, es una vergüenza. No tener una jugada preparada, sabiendo que los de Islandia miden 1.90 tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta", concluyó.