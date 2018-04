Maradona: "Sampaoli llegó con un arsenal de ayudantes y quiere explicar que la pelota es redonda"

Diego Maradona habló de la selección argentina tras la estrepitosa caída ante España y volvió a disparar con todo contra Jorge Sampaoli.



"Llega un técnico con un arsenal de ayudantes y le quiere explicar que la pelota es redonda. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli", dijo el "Pelusa" en conversación con CNN.



El actual DT del Al-Fujairah llamó al extécnico de la Roja a tener respeto por lo que dejó la gente con legado en la Albiceleste.



Además, ninguneó a Sebastián Becaccece, ayudante técnico de Sampaoli y actual DT de la Sub 20. "Que Becaccece se haga cargo de la Sub 20. ¡Becaccece! Escúchame, vuelvo a preguntar: ¿cuántos goles escuchamos de Becaccece? ¿O cuántos penales atajó Becaccece? No sé… Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino", agregó.

Por último, tildó de traidor a Sampaoli y recordó un episodio con el casildense en el campeonato argentino de la Copa Davis. "A mí ya me traicionó. Me dijo que me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares", concluyó.