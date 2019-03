Maradona: 'Felicito a México porque no es fácil hacerle tres goles a Chile'

Pese a que el partido se jugó el viernes, la derrota de Chile ante México en San Diego continúa generando reacciones.

Diego Maradona, técnico del Dorados de Sinaloa, no ocultó su sorpresa por lo sucedido en California. "Convertirle a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito. A un equipo como Chile hacerle tres goles no es fácil, tiene buena defensa", indicó.

Consultado por Gerardo Martino, el exvolante aseguró que "al "Tata" lo vi y fue un equipo compacto. Creo, sin el menor error, que si lo dejan trabajar puede darle muchas satisfacciones a México".

Además, el "Pelusa" volvió a arremeter contra la selección de Argentina. "Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores. Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace", fustigó.