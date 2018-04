Maradona disparó contra su exesposa y la trató de ladrona

Los dramas familiares en los Maradona-Villafane parecen no acabar. Tras la ausencia de Diego Maradona en el matrimonio de su hija Dalma, al DT del Al-Fujairah le llovieron las críticas.



El "Pelusa" ocupó las redes sociales para hacer sus descargos y señalar que se encargó de pagar la fiesta del casamiento. Además, acusó a su exesposa Claudia Villafane de tener causas judiciales y la trató de "ladrona".



"Quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta. Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima", escribió el "10" en su Instagram.



"En su momento, cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la ladrona de Villafañe. Tiene causas en Argentina y Estados Unidos, por quedarse con lo mío. Con mi abogado Matías Morla decimos la verdad, y la justicia lo va a determinar así", agregó.