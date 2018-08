Maradona criticó a periodistas y medios por no considerarlo para Selección de Argentina

El astro argentino Diego Armando Maradona se recupera de ir al dentista y se alista para su labor en el Dínamo Brest de Bielorrusia, aunque no se olvida de la Selección de Argentina, que tras el Mundial de Rusia 2018 está sin entrenador.

"Me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos", escribió el excampeón mundial en Instagram.

Maradona agregó en la red social que "lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos".