Maradona al borde del llanto: "Volvería a la selección y lo haría gratis"

Diego Maradona analizó la eliminación de Argentina y se emocionó al recibir varios mensajes de cariño por parte de los aficionados.



El "Pelusa" conversó con Víctor Hugo Morales en "De la mano del 10" y expresó sus sensaciones luego de la derrota ante Francia en octavos de final.



"Todos creen que yo estoy contento, pero están equivocados. A mí me duele en el corazón, me duele el alma. Corrí tanto con mi camiseta y bandera al hombro, que irme así no lo acepto", dijo al borde de las lágrimas.



"A los 57 años me agarra ver a mi selección siendo vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal que todo lo que construimos con mucho esfuerzo, lo destruimos con mucha facilidad", agregó.



Al ser consultado por el periodista argentino de si volvería a "dar una mano" otra vez si es que lo llaman de la AFA, el "10" no titubeó en su respuesta. "Sí y lo haría gratuitamente, no pediría nada a cambio", aseguró visiblemente emocionado.