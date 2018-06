Manuel Pellegrini sumó a su primer refuerzo en el West Ham United. El equipo del chileno aseguró el fichaje de Ryan Fredericks, quien se unirá a los entrenamientos del equipo el 1 de julio.

El lateral derecho de 25 años llegará proveniente del Fulham por cuatro temporadas.

New challenge. New league. Same City. #WelcomeFredericks pic.twitter.com/rMKepevxvv