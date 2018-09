Manuel Pellegrini: "Son solo cuatro partidos y no dejaremos de luchar

Las cuatro fechas sin puntos complican al DT del West Ham United, Manuel Pellegrini, quien comentó tras la derrota ante Wolverhampton que "hay muchos problemas que no quiero analizar uno a uno. Necesitamos defender mejor y marcar más goles".

El técnico chileno reconoció que "no creo que sea un mal inicio, es un pésimo inicio. No podemos perder seis puntos en casa. Jugar de visita ante Liverpool y Arsenal y no hacerlo tan bien se puede entender, pero perder en casa es muy preocupante".

"En los entrenamientos lo estamos haciendo bien, no nos falta actitud. Debemos trasladar ese trabajo a un partido donde hay más presión. Son sólo cuatro partidos y no dejaremos de luchar. Recién estamos comenzando", agregó Pellegrini.