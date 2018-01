Manuel Pellegrini: "Quizás tras el Mundial de Qatar pueda llegar a la selección"

Pese a su nombre sonó como reemplazo de Juan Antonio Pizzi, finalmente Manuel Pellegrini rechazó ser el entrenador de la selección chilena.

En conversación con Marca, el "Ingeniero" explicó su determinación. "Siempre he dicho que prefiero trabajar en clubes, no me motiva el proceso de seleccionador porque hay poco trabajo en el año. No dirigiría a otra que no fuera Chile, quizás pueda llegar tras el Mundial de Qatar", fueron sus palabras.

Sobre su paso por el Real Madrid, el DT nacional apuntó que "me pondría un 6. No fue bueno, pero tampoco malo. No ganamos ningún título, pero hicimos una buena Liga al terminar con 96 puntos".

Bajo esa misma línea, el exdefensor sentenció que "le dije al club que nos faltaban centrocampistas creativos. No teníamos jugadores capacitados técnicamente, Guti estaba en su etapa final y el resto era más defensivo".

Además, remarcó el crecimiento que tuvo el Manchester City bajo su mandato. "Ganamos tres títulos, fuimos campeones de la Premier y el equipo más goleador en la historia del fútbol inglés", finalizó.