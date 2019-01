Manuel Pellegrini postula como mejor entrenador de la Premier League

Manuel Pellegrini vive un dulce presente junto al West Ham United. El entrenador chileno logró revertir un mal arranque de la Premier League que lo tuvo con cuatro derrotas consecutivas, y logró escalar hasta la décima posición de la tabla.

Los buenos resultados obtenidos durante el mes de diciembre hicieron que el torneo inglés lo postulase como mejor entrenador de la categoría.

Cuatro victorias consecutivas y solo dos derrotas lograron que Pellegrini fuese reconocido por su buen rendimiento junto al cuadro "hammer".

El chileno compite junto a otros cuatro nominados (Nuno Espirito Santo, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino y Maurizio Sarri).

Five managers. One winner.



The nominations for @BarclaysFooty Manager of the Month are in



🗳 ➡️ https://t.co/6OkktMFKVp #PLAwards pic.twitter.com/fx98yfdvGf