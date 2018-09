Manuel Pellegrini: "Fue un alivio la ausencia de Alexis Sánchez"

El DT del West Ham, Manuel Pellegrini, valoró el triunfo de sus dirigidos sobre el Manchester United por 3-1 y festejó una de las decisiones de José Mourinho en el partido.

Según consignó el sitio As, el Ingeniero reconoció que "me sorprendió" la ausencia de Alexis Sánchez. Sin embargo, destacó que "para mí fue un alivio, porque Alexis marca toda la diferencia".

"Cuando no está en el equipo inicial, creo que de igual forma tienen jugadores muy decisivos en los últimos metros: Pogba, Lukaku, Martial, son muy buenos jugadores, pero creo que Alexis siempre entrega y hace un poco más de diferencia", subrayó.

El técnico chileno respira tranquilo, ya que ha logrado salir del mal arranque de temporada y completó tres partidos consecutivos sin perder en la Premier League (dos triunfos y un empate).

