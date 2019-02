Manuel Pellegrini asegura que el único jugador que quería fichar en West Ham era Gary Medel

El técnico chileno Manuel Pellegrini se tomó con mesura que el West ham United no haya tenido actividad en el mercado de fichajes.

Pese a lo anterior, el estratego reconoció que el único jugador que le interesaba contratar era un compatriota.

"No nos interesaba traer a nadie a no ser que hubiera una venta. Tenemos un plantel que puede jugar los últimos 14 partidos de la temporada. El único que nos interesaba era Gary Medel porque nos dijeron que era gratis, pero al final no fue así".

Proyectando la segunda parte del campeonato, el técnico nacional espera que se hayan terminado las distracciones por posibles ventas entre sus jugadores.

"Muchos clubes le ofrecen mucho dinero a los jugadores pero no quieren pagar por ellos, por lo que los jugadores quieren irse y sus desempeños no son los mismos. Ahora que se cerró el mercado de pases, todos los jugadores estarán enfocados en nuestros objetivos", cerró.