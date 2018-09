Manuel Iturra: "Me llamaron del Barcelona para pedirme referencias de Arturo Vidal"

Manuel "Colocho" Iturra jugó un rol en la llegada de Arturo Vidal al FC Barcelona. De acuerdo con el volante del Villarreal, desde el Camp Nou lo contactaron para pedirle referencias del Rey.

"Su llegada al Barcelona me parece espectacular. A mí me llamaron del Barça para pedirme referencias de Arturo. Me extrañó que me preguntaran si podía encajar en el Barcelona… Yo decía: '¿Esa es una pregunta de verdad?', porque él puede encajar en cualquier equipo", contó el exjugador de Universidad de Chile en entrevista con el Canal del Fútbol.





"Es un jugador muy completo. Para mí es un futbolista total. Completo. Completísimo. En verdad creía que esa pregunta era una broma", agregó.

"Más allá de que no sea del perfil Barcelona, todo lo suple con lo otro, con la garra, con el corazón, con la lucha y cualquier aficionado, de cualquier equipo, se identifica con esos jugadores", complementó.