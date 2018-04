Manu Ginóbili: "Es más difícil trabajar en una mina de carbón que ser Ginóbili" "Se me dio todo lo que soñé y más. Tengo un trabajo ideal, la paso bien, me gusta, así que no puedo quejarme de nada", aseguró el basquetbolista de 40 años.

Manu Ginóbili. Foto: Getty Images