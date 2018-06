Manchester United sigue reforzándose de cara al segundo semestre y este miércoles anunció a Diogo Dalot como segundo fichaje.



El portugués, de 19 años, llegó proveniente del FC Porto y se sumó a la incorporación de Fred.



El técnico de los "Diablos Rojos", José Mourinho, se mostró feliz tras el arribo del zaguero y lo llenó de elogios: "Es un joven extremadamente talentoso con todas las cualidades para convertirse rápidamente en un gran jugador para este club".

