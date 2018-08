Manchester United debuta en la Premier League con Alexis desde el arranque

El Manchester United fue de los equipos que menos se reforzó para la presente temporada de Premier League que arranca esta tarde y José Mourinho no ocultó su molestia.



El técnico portugués expresó en varias ocasiones durante la pretemporada su descontento, sin embargo, la directiva hizo caso omiso a sus reclamos y dio por cerrado el tema de las incorporaciones tras fichar a Diogo Dalot, Fred, Andreas Peirera y Lee Grant.



Los "Diablos Rojos" debutan este viernes a partir de las 15:00 horas ante el Leicester City en Old Trafford, donde Alexis Sánchez irá desde el arranque en la ofensiva tras una buena pretemporada en Estados Unidos.

And we're back - our first @PremierLeague matchday of 2018/19! #MUFC pic.twitter.com/xKDhPOZjV9