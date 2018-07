Manchester United anunció a Lee Grant como nuevo refuerzo

Manchester United anunció este martes la contratación de un nuevo arquero para la próxima temporada. Se trata de Lee Grant, jugador de 35 años, que llega proveniente del Stoke City.



"Ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria. Esta fue una oportunidad que no podía dejar pasar y estoy muy contento de formar parte de un club tan histórico", dijo el meta en su arribo.



El veterano portero deberá pelear el puesto con David De Gea, que viene de ser el mejor jugador del United en la última temporada.

#MUFC is delighted to announce the signing of Lee Grant on a two-year deal: https://t.co/pebTQFjRaq pic.twitter.com/llAEkvvvkp