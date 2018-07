El argelino Riyad Mahrez dejó el Leicester y se transformó en nuevo jugador del Manchester City.



Los ciudadanos pagaron 67 millones de euros por su carta, y el extremo ya se sumó a los trabajos de Pep Guardiola.



Mahrez fue elegido el mejor jugador africano en 2016 y uno de los puntales de "The Foxes" en el título de la Premier League en la misma temporada.



Can’t wait to meet @ManCity fans at the Etihad tomorrow 6pm pic.twitter.com/Jg18o6YwT9