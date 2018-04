Manchester City se mide este miércoles ante el Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League.



Pep Guardiola ya confirmó el equipo que saltará al césped de Anfield a partir de las 15:45 hora chilena, que contará con Claudio Bravo en el banco de suplentes.



El City formará con: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Laporte; Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan; Sané y Gabriel Jesús.

How we're lining-up at Anfield tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko#lfcvcity #mancity pic.twitter.com/wEeldnQ8F7