Mamá de Jonathan Fabbro: "Tiene a Larissa Riquelme, sería un enfermo si se mete con niñas"

El pasado miércoles, Jonathan Fabbro se entregó a la justicia tras ser acusado de abuso sexual contra su ahijada.

Sin embargo, la madre del jugador rechazó la situación con polémicas declaraciones. "Teniendo a Larissa Riquelme al lado, sería un enfermo si se mete con niñas y no lo creo capaz de eso. Conozco a toda la familia porque en parte crié a mis nietos", indicó.

Las críticas de Marta no se quedaron ahí, pues señaló que "voy a demostrar que esos niños fueron abandonados por su madre. Es vergonzoso lo que están haciendo. No soy una madre enferma, si mi hijo tuviera un problema no lo defendería".

Desde que se realizó la denuncia, la abuela de la menor afectada cortó todo tipo de relación con ella. "Vamos a presentar algunas cosas a la justicia. Si ella tenía la mínima duda, pudo haber venido hacia mí sin problemas. No la quiero ver más en mi vida. Estoy dolida y desilusionada de ella", disparó.