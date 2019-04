Magic Johnson dimite como presidente de Los Angeles Lakers

Un verdadero terremoto desató Magic Johnson tras anunciar su dimisión como presidente de Los Angeles Lakers al terminar el último partido de la temporada ante Portland Trail Blazers (101-104).

La leyenda del básquetbol estadounidense confesó que "quiero volver a divertirme como antes de aceptar este trabajo (...) era más feliz cuando no era presidente de los Lakers".

Magic Johnson has announced he is stepping down as Lakers' President of Basketball Operations. pic.twitter.com/a5Sk3rJMQh