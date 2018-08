MAF: La mejor selección de la historia no fue al Mundial por tener un técnico que no hablaba

En una extensa entrevista con el diario La Tercera, el técnico Marco Antonio Figueroa comentó acerca del escenario del fútbol nacional, lanzando certeros dardos hacia sus críticos.



"No se me había antojado (hablar) después de todo el maltrato que recibí en Chile. En mi paso por Cobreloa, por la U, por todos los equipos de Chile. El castigo de 12 fechas que recibí fue injusto (…). Me obligaron a retirarme un poco del fútbol", afirmó.



El Fantasma confesó que salió "muy decepcionado de Chile. Me aburrí de toda la mierda que recibí de parte de los periodistas, de alguna gente en particular. Siento que fueron y son injustos con los técnicos nacionales. Yo veo algunos equipos grandes en los que dirigí y hay técnicos con peor campaña que la mía, o que otros técnicos chilenos y no son capaces de hacerlos mierda. A los chilenos los revientan".



Figueroa también tuvo reparos en algunos jugadores que han llegado al fútbol mexicano, como por ejemplo el ahora delantero de la U, Ángelo Henríquez, de quien dijo "ya jugó acá todo lo que ha jugado en su carrera. No mostró más. Mucho empeño, mucha lucha, pero nunca ha sido un goleador. No es llegar y decir que es un goleador. Goleador era Zamorano. Ese es el problema. Allá meten tres goles y ustedes venden humo y los sacan como ídolos. A mí me llamaron de Atlas para preguntarme por Henríquez y no di una buena referencia. El tiempo me dio la razón".



Por último, el DT también tuvo reparos en torno al fracaso de la Roja por no haber ido al Mundial de Rusia, lo que a su juicio es consecuencia de los problemas que existen en el balompié chileno.



"La mejor selección en la historia de Chile no pudo ir al Mundial porque tenían un técnico que no hablaba. En Chile quieren a técnicos sin pasión, pero están equivocados. Sampaoli también los mandó a la mierda y nadie le dijo nada. Yo solo hago mi labor, que es trabajar, y listo", dijo.