Maestro Tabárez tras la eliminación: "Lo único que se acabó fue un sueño"

El DT de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, evitó referirse a su continuidad al mando de la selección pese a que su contrato termina con la eliminación en cuartos de final del Mundial.

En conferencia de prensa, el Maestro señaló que "yo conozco pocos casos de una federación donde el entrenador decida quién es el entrenador".

"Hoy se me terminó el contrato. No voy a hablar del tema, no me corresponde. Las organizaciones están ahí para quien las quiera ver. Nunca me gustó hacer lobby ni nada por el estilo, va en sentido contrario a todo lo que hemos propugnado", añadió.

Para Tabárez, "una declaración en cualquier sentido podría generar materia prima para periodistas pero a mí me perjudica y a la AUF también. Pasó lo mismo tras el mundial de Brasil, pero después hubo posibilidades de continuar".





Sobre la eliminación, el estratega subrayó que tras la caída ante Francia, "lo único que se terminó fue un sueño. Pero después que se termine este mundial vendrán partidos de preparación, Copa América, Eliminatorias".

"Vendrán otros sueños y hay que perseguirlos y tratar de concretarlos", añadió el Maestro, quien precisó que "la derrota en un país de gran cultura futbolista se tiene que sentir, es lógico".





Ante la insistencia de los periodistas, quienes preguntaron si esos sueños los perseguirá como entrenador, Tabárez fue enfático: "No necesariamente será con nosotros".

"Para mí es un orgullo haber sido técnico de la selección. Nada da satisfacciones como dirigir la selección de mi país. He tenido satisfacciones como entrenador de club en muchos países. Así como le digo a los jugadores en sus clubes evolucionan maduran, ganan fama, prestigio, pero hay cosas que no se pueden igualar a una selección", manifestó.





Sobre el partido, Tabárez sostuvo que "nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer errores, en el futbol y en la vida. Recibí a los futbolistas y les dije: la mirada bien alta, de mi parte ningún reproche porque sería reconocer lo que es el fútbol y el intento por mejorar se hace cuando se continúa en algo".

"Acá se terminó. Me pregunta porque tiene interés, yo tampoco se cómo van a ser la cosas pero Uruguay va seguir con su cultura futbolística, su historia. Hay muchas cosas positivas y no necesariamente las tenemos que hacer lo que estamos ahora. Son cosas indiscutibles. Me tiene muy tranquilo esto mas allá que tengo tristeza por no poder concretarlo que soñamos", cerró.