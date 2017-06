Madre de Justo Villar: "A mi hijo no le va a faltar club para jugar"

La jornada de este miércoles no fue fácil en Colo Colo. La presentación de Jorge Valdivia fue postergada, mientras que a Justo Villar le finiquitaron su contrato y dejó de pertenecer al "Cacique".

Desde Paraguay, Analía Viveros, la madre del seleccionado "guaraní", criticó lo sucedido con su hijo. "A él lo sacaron, no se va por su cuenta de Colo Colo. No es por incumplir su servicio, está lesionado y los dirigentes saben que no podrá jugar en este tiempo. Eso es parte de su trabajo, como ocurre con todos los deportistas", declaró al diario La Hora.

Respecto al futuro del golero, la progenitora se mostró optimista. "A mi hijo no le va a faltar club para jugar, es una persona con un gran corazón y no tengo dudas en que saldrá adelante junto a su mujer e hijos. No debemos lamentarnos porque sabemos que se recuperará", indicó.

También se sumó a los reclamos Vivián Villar, hermana del jugador de 39 años, quien mostró su molestia por la forma en que se va de Macul. "No me gustó nada cómo se manejaron, avisarle de un día para otro que no sería parte del plantel. Fueron muy poco profesionales porque él tenía la intención de retirarse en Colo Colo", indicó.

Como reemplazo del guaraní, llegó hasta el estadio Monumental Agustín Orión, quien rescindió su vínculo con Racing Club de Argentina.