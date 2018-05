Macnelly Torres: "Colo Colo es un equipo copero, con jugadores de talla internacional"

Macnelly Torres conversó este martes con ADN Deportes tras la práctica de Atlético Nacional en Medellín. El exvolante albo adelantó lo que será el trascendental duelo con Colo Colo por Copa Libertadores.



"Colo Colo no deja de ser un equipo copero, que regularmente participa en torneos internacionales. En la última nómina hay jugadores de talla internacional, eso lo hace atractivo por juego", dijo el 10 cafetero.



Respecto a cómo se dará el encuentro del jueves: "Un partido que por cómo llegan los dos partidos será abierto, bueno, de dos áreas, con buen fútbol. Ojalá que el que haga las cosas de mejor forma sea el que gane".



Al ser consultado por si el empate les conviene a ambas escuadras, Torres mostró su desconocimiento de los puntos del Cacique. "La tabla en cuanto a puntos no la tengo muy clara en la cabeza, porque soy de fijarme de cuántos puntos pueda hacer mi equipo para pasar de fase y acá de local siempre la responsabilidad es ganar los tres puntos y como tal vamos a salir a la cancha", indicó.



El volante recordó cuando compartió camarín con Esteban Paredes y Gonzalo Fierro en los albos. "Con Fierro hay un poco más de amistad que con Paredes. Contento, porque Paredes se ha convertido en el capitán hace algunos años y Fierro volvió a tener protagonismo y minutos. Eso me alegra, porque es buen jugador y también muy buena persona", agregó.



Por último, valoró la calidad de Jorge Valdivia de cara al choque en el Atanasio Giradort. "Es un jugador de una calidad impresionante, sabemos lo que es para Colo Colo como tal. Esperamos con nuestras armas tratar de contrarrestar los puntos fuertes de Colo Colo".