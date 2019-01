Macarena Salazar: ¿cómo es la nueva estrella del triatlón chileno?

Con sólo 23 años, Macarena Salazar,la segunda de los cuatro hermanos que son parte de la deportiva familia Salazar, consolidó sus años de esfuerzo y duro entrenamiento en el último Ironman de Pucón, con su tercer lugar en categoría damas, sólo por debajo de la multicampeona y experimentada Bárbara Riveros y la canadiense Alicia Kaye.

Pese a que entrenó para estar a la altura, Macarena se toma con sorpresa esto de ser una de las nuevas figuras del deporte chileno. "Hasta el día de hoy no me la creo", cuenta la también atleta Skechers Performance.

"Me jugué una estrategia un poco arriesgada: nadar en el primer grupo, jugarme todo en la bicicleta y llegar a la transición número 2 dentro de las primeras. Así fue, y me quedaron fuerzas para el trote", sintetiza la joven respecto a lo que pasó esa mañana de domingo de enero en la que se lució frente a miles de espectadores en torno al Lago Villarrica, la Península y el Camino Internacional, en Pucón. "A lo más un top 8, pero un top 3, nunca lo pensé", reconoce.



foto: Skechers

Sabía que las expectativas ajenas eran altas, pero su espíritu de deportista evitó que eso se convirtiera en un motivo de preocupación, y se concentró en lo que ella sabe hacer: entrenar. Durante cinco meses se preparó, incluyendo un mes en Estados Unidos, donde priorizó el deporte por sobre sus estudios de Ingeniería Comercial, una decisión que no sólo le ayudó a crecer como atleta, sino como persona.

Luego, vino un entrenamiento específico en el club de Triatlón UC, donde reconoce que "al principio costó. Mis compañeros de equipo son más hombres que mujeres y eso me exigía". Ahí logró aumentar kilometraje y orientar su preparación a la exigencia del Ironman.

Para prevenir lesiones y entrenar bien, Macarena sabe de la importancia de la ropa y, sobre todo, del calzado, "porque es lo que uno ocupa todo el día". En su caso, ella hace ya varios años ocupa las Speed de Skechers Performance "porque son livianas. Me sirven porque, al correr corta distancia, llevo menos peso, además tienen una fibra de carbono que hace que sean menos rígidas y tengan una buena pisada".

La referente y su familia

Gracias a su esfuerzo, finalmente se instaló en el podio junto a una Bárbara Riveros que, incluso, se tomó el tiempo de abrazarla fuerte y sentida al llegar a la meta. "Para mí es una admiración, por todo lo que ha entregado al país, lo alto que ha llevado su nombre afuera. Con ella me llevo súper bien, hemos entrenado juntas, hemos tenido varias conversaciones donde me ha dado varios tips, no sé si específicos, pero sí sobre ver el deporte como forma de vida", reveló, dando pistas sobre lo que es el deporte para ella: un espacio donde, tanto como crecer y superar marcas, se puede disfrutar haciendo lo que a ella más le gusta.

Una filosofía que se explica desde su núcleo familiar, donde todos hacen deporte y 5 de 6 se dedican en específico al triatlón. Todos saben en qué está el otro, cuáles son sus fortalezas y debilidades. "Si uno está cansado entiende al otro, si viene una carrera importante nos apoyamos, y en los malos momentos ellos son los que te ayudan a levantarte", dice. "Nos tiramos tallas, nos decimos 'hoy día te descolgué en el agua', al día siguiente 'yo te descolgué', nos molestamos en buena, así nos vamos apoyando y ayudando a mejorar", agrega.



foto: Skechers

Y aunque uno pudiera pensar que en la casa de los Salazar se habla todo el día de deporte, asegura que no es así. "Si sale alguna noticia la conversamos. Pero tratamos de hacer otras cosas también. Igual los fines de semana salimos a entrenar, y los domingos almorzamos en la casa de mi abuela, donde nos juntamos primos, tíos, abuelos, y casi todos hacen deporte".

Los papás de Macarena decidieron meterla a natación en el Estadio Español a los 2 años y medio, "para que aprendiera a nadar y pudiera sobrevivir si es que tenía algún accidente". No sólo le quedó gustando, sino que destacó tanto que empezó a competir nacional e internacionalmente, y sus buenos resultados la motivaron a seguir. "Entrenaba más y más para que me fuera mejor", revela. Hasta que a los 16 se cambió a triatlón. Una vida de entrenamiento duro que está dando sus mejores frutos.

Los próximos pasos, pedaleos y braceos de Macarena

Ahora, a sus 23 años, Macarena prefiere no pensar mucho a largo plazo. Sólo tiene claro que, además de terminar su carrera universitaria –"porque en Chile es muy difícil vivir del deporte", asegura-, correrá en el próximo marzo los Juegos de Playa en Argentina y el Sudamericano de Triatlón en Uruguay. Luego vienen algunas copas panamericanas y "ojalá obtener el cupo para los Juegos Panamericanos y poder representar a Chile". Un 2019 lleno de desafíos para una deportista que está haciendo de su pasión algo que la llena de éxitos.

Por eso, recomienda a quien quiera iniciar un entrenamiento para competir, o simplemente una actividad física, "que se atrevan, que partan de a poco. Si no hacen nada, partan caminando, después un poco de trote, día por medio, y así se van a ir motivando y disfrutando. Hacer deporte es una forma saludable de vivir la vida", asegura.