Luna tras ganar la Copa Chile: "Tengo el privilegio de representar a todo un pueblo wanderino"

Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Chile tras doblegar a Universidad de Chile por 3-1 en el Ester Roa.



Ezequiel Luna, capitán de los caturros, no ocultó su felicidad y manifestó sus sensaciones entre lágrimas: "Hicimos todo lo que pudimos para tener esta alegría. Sé que en Valparaíso la gente no lo pasa bien; es gente sufrida y de mucho trabajo. Tengo el privilegio de representar a todo un pueblo wanderino siendo capitán".



Además, resaltó el esfuerzo del equipo pese a las críticas y respaldó al "Nico" Córdova en la banca: "Esto nadie te lo regala, esto se lo gana uno con el día a día. Esto cuesta, porque hemos sido muy criticados. El cuerpo técnico nos ha dado todas las herramientas y siempre hemos creído en ellos y en cada uno de mis compañeros.



"Estoy muy feliz y contento de estar acá en chile. Llegué hace cinco años y nunca pensé que iba a jugar tantos partidos con esta camiseta y ser capitán y ganar algo tan importante como la Copa Chile", agregó ante las cámaras del CDF.



Por último, agradeció a sus compañeros por el esfuerzo: "Gracias a cada uno de mis compañeros. Empezamos de menos a más con mucha humildad y tenemos el privilegio gracias a Dios, porque siempre he confiado en él".