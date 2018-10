Lukaku: Alexis Sánchez merecía darnos el triunfo

Tras ser el héroe del fin de semana, algunos compañeros en Manchester United destacaron a Alexis Sánchez.



Uno de ellos fue Romelu Lukaku, quien en MUTV manifestó su satisfacción por lo hecho de parte del Niño Maravilla, además de enaltecer el trabajo que hace el chileno.



"Me hubiera gustado estar en su lugar (anotando el gol del triunfo), pero el tipo está trabajando muy duro. Creo que es uno de los profesionales más esforzados que he visto y merecía darnos el triunfo y estoy muy feliz por él", afirmó.



Lukaku reconoció que Sánchez "no está jugando especialmente bien en algunos momentos, pero cuando el equipo no anda bien es difícil para los jugadores lucirse individualmente".