Luka Tudor será jurado del Festival de Viña del Mar

Tras el anuncio del Festival de Viña del Mar sobre nuevos artistas, se confirmó la participación de Luka Tudor como jurado del evento.

El exfutbolista y panelista de “Los Tenores” estará presenta acompañado de Becky G, Yuri, Sebastián Yatra, Carlos Rivera y Camila Gallardo, Constanza Santa María, Álvaro Escobar y María Gabriela de Faria.

Tras enterarse de la noticia, el jugador recibió un ramo de flores con un mensaje por parte del animador del festival, Martín Cárcamo quien se encontraba ensayando desde la Quinta Vergara.

Sobre sus gustos musicales, el delantero aseguró que no se encasilla con ninguna categoría. "Me gusta mucho la música. Tengo un gusto variopinto. Earth Wind and Fire, Luis Miguel que para mí es el number one. Journey, Michael Jackson, George Michael, entre otros".

Además agradeció la posibilidad de ser parte del evento y a sus compañeros por el apoyo tras ser notificado "Ha sido el lugar donde me he encontrado con el mejor de equipo de trabajo en el que he estado y estoy muy agradecido".