Luka Modric se lleva el Balón de Oro

Tal como se presumía, Luka Modric se coronó como el nuevo Balón de Oro de la temporada, imponiéndose frente a otros cracks y terminando con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



El volante croata se mostró emocionado al recibir el premio, manifestando que "es un sentimiento único y un honor. Tengo muchísimas emociones difíciles de expresar. Déjame dar las gracias a los que me han ayudado, a los compañeros de equipo y entrenadores del Real Madrid, y a todos los que trabajan en el club".



Modric consideró que el Balón de Oro “es más que un sueño. Así que es un honor y un privilegio recibir este trofeo hoy. Si he ganado es porque he hecho algo especial este año”.



El mediocampista recibió el premio en París, imponiéndose en la lista final a Cristiano Ronaldo y a Antoine Griezmann.



De esta forma, Modric suma al Balón de Oro que recibió el The Best con el que también fue destacado hace algunas semanas.