Luiz Felipe Scolari confirmó que fue contactado para dirigir a la selección chilena

Un nuevo nombre ronda en el entorno de la selección chilena para tomar la banca del equipo, puesto que Luiz Felipe Scolari confirmó que desde nuestro país se comunicaron con él para tomar a la Roja.



Así lo reveló el brasileño en una entrevista a Reuters, en donde señaló que "la gente de Chile (ANFP) se contactó conmigo hace poco (…). Dije que estaba muy agradecido y quedé satisfecho con la posibilidad de hasta encontrarnos para conversar. Pero como no tendría el tiempo adecuado para responder, no me gusta hacer esperar a la gente".



Scolari también añadió que de paso fue sondeado desde Australia, pero aclaró que su objetivo no es solo liderar a un elenco nacional, sino que también conseguir un proyecto más profundo.



"No quiero únicamente dirigir en el Mundial. Quiero liderar un proyecto organizado por uno o dos años, eso es lo que me interesa", sostuvo.