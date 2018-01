Luis Pavez y su futuro: "No estoy considerado por Guede en Colo Colo"

Luis Pavez retornó a Macul tras su préstamo en Santiago Wanderers y en la primera semana de entrenamientos de Colo Colo vive un futuro incierto al no ser prioridad para Pablo Guede.



"No estoy considerado, pero también me deja las puertas abiertas para poder quedarme y ser una alternativa cuando él (Guede) lo necesite", se sinceró el defensor a la salida del Monumental.



Además, apuntó contra el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien no quiere dejarlo partir: "Está pidiendo plata para poder dejarme como jugador libre, porque me quedan seis meses solamente. Mi futuro está frenado."



Pavez busca una salida y señala que "he sido lo más profesional posible, me entreno a 'full'". No obstante, aseguró que en caso de no poder partir del Cacique tratará de ser una opción para Guede.



"Es algo que me pone triste quedarme seis meses parado, pero si me toca quedarme acá voy a dar lo mejor de mí. Quizás el doble para tratar de ser una alternativa", agregó.



Por último, manifestó su frustración por no tener un panorama claro para esta temporada. "No me consideran y aparte no me quieren dejar partir a préstamo. Es algo ilógico y espero que se solucione luego para poder jugar que es lo que más quiero", concluyó.