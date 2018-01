Luis Pavez pide perdón por sus dichos a Mosa y Colo Colo

Luis Pavez criticó el actuar de Colo Colo hace algunos días luego de que Pablo Guede le comunicara que no iba a ser considerado en el equipo. El lateral manifestó su preocupación por no poder partir a préstamo y dejó entrever que Aníbal Mosa frenó su salida.



El zaguero albo conversó este viernes con ADN Deportes y se retractó de sus dichos: "Quiero pedirle disculpas a Colo Colo y en especial a Aníbal Mosa por mis declaraciones".



El ex Santiago Wanderers aseguró que "estoy viviendo momentos muy tensos sobre mi futuro que te hacen nublarte. Tengo la mejor relación con el club, es el equipo que me formó y siempre les estare agradecido".



Por último, dejó atrás la polémica y señaló que "en estos momentos solo pienso en entrenarme a full".