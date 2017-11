Luis Núñez: Pasar por la cárcel fue para mí más una experiencia "positiva" que negativa

Tras cuatro años y 61 días tras las rejas, el exdelantero Luis Núñez recuperó la libertad y conversó con Los Tenores, en donde manifestó su deseo de mantenerse vinculado al mundo del fútbol, a pesar de reconocer que cometió muchos errores en su vida.



En el diálogo con el espacio, el otrora ariete de la UC sostuvo que la experiencia "no fue nada de linda, pero está todo bien, contento con mi familia, que es lo importante".



Lucho Pato se refirió además a cierto distanciamiento con la institución Cruzada, ya que "muchas veces quise organizar eventos deportivos y sí tuve respuesta de otros clubes y no del que esperaba".



Profundizando en su paso en la cárcel, Núñez reiteró que "no fue nada de lindo, pero agradezco lo que viví. Maduré mucho, recuperé a la gente que debía recuperar, entonces para mí es más una experiencia 'positiva' que negativa. Recuperé a mi familia, hijos y eso es más positivo".



Con respecto a si piensa en el balompié, el exdelantero reconoció que "me encantaría volver a jugar seis meses y que mis hijos me puedan ver jugar nuevamente, pero no depende de mí".



En cuanto a si piensa ser entrenador, no desconoció que "me gusta la idea de dirigir, lo que pasa es que quiero seguir enfocado en algo con el fútbol. Quiero seguir ligado en algo de lo que yo amaba y vivir tranquilo. Tratar de alejarme de todo lo malo y reaparecer de la mejor manera, con nueva gente, nuevas amistades. Lo que menos tiene uno adentro son amistades, y ahora quiero estar enfocado en mi familia".