Luis Musrri reconoce contactos con Cobreloa: "Iría encantado a dirigir"

Hace algunas semanas Luis Musrri manifestó su deseo de volver a dirigir a un plantel profesional y al parecer esa oportunidad está más cerca que nunca tras revelar conversaciones para asumir la banca de Cobreloa.



"Conversé con el club cuando llegó (César) Vigevani y también antes de que contrataran a (José) Sulantay. Es un tema que siempre se conversó y por eso uno agradece que la directiva te tenga dentro de las personas a quienes llaman para hablar, porque hasta ahora, solo hay conversaciones preliminares", dijo en conversación con El Mercurio de Calama.



El DT de la Sub 19 de la U no ocultó sus ganas de asumir la banca lóina: "No podría decir que me llamaron para decirme 'ya estamos listos'. No hay nada de eso. Ahora, si fuera por mí, iría encantando a Calama. Es un grande del fútbol chileno y cualquiera querría ir allá a dirigir al primer equipo".