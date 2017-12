Luis Musrri: Estar en la U me produjo un retroceso en vez de un avance como técnico

El símbolo de Universidad de Chile, Luis Musrri, conversó con Los Tenores para profundizar acerca de su salida del cuadro estudiantil, argumentando que necesitaba reconectarse con el medio futbolístico desde otra esfera.



"Me desvinculé de la U por la sencilla razón de que quería tomar el riesgo de buscar equipo y no lo quería hacer estando allí, porque si me embarcaba en una serie menor de la U no quería terminar a medio camino. Hablé con los dirigentes y no me pusieron mucho problema. Quiero entrenar algún equipo en el que pueda desarrollarme, si no es en Primera o en la B", dijo.



El eterno capitán destacó su estadía en los azules, pero también reconoció que a nivel profesional no fue la mejor decisión mantenerse tras la salida de Vïctor Hugo Castañeda.



"Quedé muy contento por haber llegado a la U, porque volví después de muchos años y no conocía el CDA, pero sí creo que en el aspecto como entrenador me produjo un retroceso en vez de un avance, pero hay que retomarlo y empezar desde abajo (…). Me pude haber quedado toda la vida en la U, nadie me hubiera echado, pero preferí buscar nuevos horizontes", sostuvo.



Por otro lado, Musrri explicó cómo fue su capacitación en Europa, puesto que estuvo en el Inter de Milán y en el Atalanta, además de ver la semifinal de la Champions League entre Bayern Munich y Real Madrid.



"Fue muy enriquecedor para mí, pero no sé qué tenía pensado para mí la U. Me parece que fue un premio a mi carrera, para lo que significo a la U, pero no tenía claro lo que querían conmigo. Además de que cambian siempre las políticas deportivas, unos pensaban algo y otros otra cosa", expresó.