Luis Jiménez y su regreso: "Mis trillizas me ayudaron a convencer a la Coté"

El regreso del futbolista chileno Luis Jiménez a Palestino marcó la semana del Torneo Nacional 2018 de la ANFP, y el jugador de 34 años no escondió de regresar al país con su esposa María José López y sus cuatro hijos.

"Lo conversé con la Coté y mis tres trillizas (de 8 años) Raffaella, Isidora, Rebecca, quienes fueron mis grandes aliadas en la idea. Ellas me ayudaron a convencer a la Coté. Siempre les ha gustado estar acá, porque ven a los tíos y los abuelos.", reconoció.

El exjugador del Al-Gharafa de Qatar comentó que "no le dije a nadie en Chile que estaba sin club, de hecho visité Palestino pero para ver a viejos amigos. Tenía ofertas de equipos de Medio Oriente e Italia, pero nada de acá".

Jiménez recalcó que desde la U "no me llegó ninguna oferta concreta. Y en eso me llamaron de Palestino y al final opté por una cosa más sentimental. Claramente no es por lo económico, pero también fue una decisión familiar".