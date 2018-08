Luis Jiménez y los rumores que lo vinculan en la U: "Me gustaría jugar en Chile"

Tras las salidas de Ángelo Araos y Mauricio Pinilla de la Universidad de Chile, Azul Azul salió en búsqueda de dos refuerzos para contrarrestar las bajas.



Uno de los nombres que fue ofrecido en el CDA es el de Luis Jiménez. El "Mago", de 34 años, se encuentra libre tras defender al Al-Gharafa de Qatar. No obstante, asegura tener ofertas de Emiratos Árabes e Italia.



Respecto a los rumores que lo vinculan a la U: "Nadie me ha llamado, pero no me gusta hablar mucho. No soy de vender humo, pero sí te puedo decir que terminé mi contrato en Qatar y soy jugador libre", dijo en conversación con La Tercera.



El volante aseguró que Palestino trató de repatriarlo, pero pensó que no era el momento adecuado para volver al club que lo formó. No obstante, le deja abierta la puerta a los azules y señala estar dispuesto a ceder en lo económico.



"Acá en Chile lo más concreto fue una conversación que tuve Palestino, pero no sé si es el momento de volver al club, pero sí me gustaría jugar en Chile (...) Tengo claro que los mercados son diferentes. Haría un esfuerzo, pero tendría que haber algo concreto" indicó.



Por último, manifestó estar pleno físicamente para los que dudan de su capacidad. "Futbolísticamente estoy bien, me he lesionado una vez en los últimos tres años. Pero insisto, no soy de vender humo. No me interesa dar mis estadísticas para vender humo a la gente", concluyó.