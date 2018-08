Luis Jiménez tras su debut en Palestino: "Me hubiera gustado regalarle un triunfo a la gente"

Luis Jiménez hizo su debut en Palestino, luego de haber estado alrededor de cinco meses sin jugar un partido oficial.



El "Mago" ingresó en el complemento en La Cisterna, donde los árabes perdieron por la cuenta mínima ante San Luis.



"Feliz de estar acá, del ambiente y la recepción que he tenido. Lamentablemente, no pudimos sumar puntos, que es lo que queríamos. Me hubiera gustado debutar y regalarle un triunfo a la gente, pero no se dio", dijo el volante de 34 años tras el pitazo final.

Al ser consultado por cómo se sintió dentro de la cancha, Jiménez reconoció que estuvo cómodo en el mediocampo, pero no ocultó que aún le falta en lo físico para ponerse a punto.



"Me sentí muy cómodo. Mi último partido fue en abril, así que estoy contento de haber sumado 45 minutos, que no estaban planificados. La verdad es que pensaba jugar menos. Pero me falta ritmo de partido y estar al 100%", detalló.



Por otro lado, el técnico de Palestino, Sebastián Méndez, resaltó el rendimiento del "Mago" ante los canarios.



"Es un jugador importante, que nos puede aportar su calidad. No se equivocó en ningún pase y eso marca la jerarquía que tiene. Todavía le falta ponerse bien, no está al cien por cien de lo físico, porque llevaba un tiempo de inactividad, pero estoy muy conforme con lo que hizo dentro de la cancha".